IHK kritisiert Grundsteuerbeschlüsse

Nur in Mülheim bleibt die Grundsteuer B unverändert und einheitlich für alle. Die IHK bemängelt, dass die Entscheidungen kurz vor Jahreswechsel gefällt wurden. Das spreche aus Unternehmenssicht nicht für einen reibungslosen und einfachen Ablauf. Sie erwartet zusätzlichen bürokratischen Aufwand und höhere Steuern. In der aktuellen Wirtschaftsflaute sei das ein fatales Signal. Außerdem würde so neue Firmen abgeschreckt, sich hier anzusiedeln. Auch der Städte- und Gemeindebund hatte zuvor schon Kritik geäußert. Die NRW-Regelung sei wohl nicht mit der Verfassung zu vereinbaren.