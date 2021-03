IG-Metall ruft in Mülheim zum Warnstreik auf

Erneut trifft es Thyssenkrupp Presta. Hier sind die Mitarbeiter von 13 bis 14.30 Uhr zum Warnstreik aufgerufen. Um 18 Uhr wollen sich dann die Funktionäre der Gewerkschaft zu einer Kundgebung vor der Thyssen Krupp Hauptverwaltung in Essen treffen. Wegen der Corona-Krise verzichtet die IG Metall auf die ganz großen Aktionen. Sie behält sich aber vor zu einem späteren Zeitpunkt unter Einhaltung der Corona-Regeln ganz Belegschaften in den Ausstand zu rufen. Die Metaller fordern vier Prozent mehr Lohn mit der Option, das Geld in den kriselnden Betrieben zur Sicherung der Arbeitsplätze einzusetzen.