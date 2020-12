IG Metall besucht Mitarbeiter im Hafen

Das bietet sich aktuell an, da in mehreren Betrieben vor Ort gerade Tarifverhandlungen laufen, heißt es - zum Beispiel bei der Firma Siebtechnik oder der Firma Schauenburg. Wenn die wesentlichen Arbeitsbedingungen über Tarifverträge geregelt werden, schafft das Sicherheit für die Beschäftigten, so die Gewerkschaft weiter. Sie will rausfinden, in welchen Betrieben es noch Verbesserungsbedarf gibt. Bevor die IG Metall in den Betrieben aktiv wird, sollen die Beschäftigten befragt werden. Dazu ist im Januar eine Umfrage geplant. Im Mülheimer Hafen arbeiten rund 2.000 Beschäftigte, deren Betriebe oder Branchen die IG Metall vertritt.