IG Bau will mehr Kontrollen in Baufirmen

Demnach hat das Hauptzollamt Duisburg in der ersten Hälfte des laufenden Jahres im Niederrhein 151 Bauunternehmen kontrolliert. Dem gegenüber stehen beispielsweise in Oberhausen 162 Bauunternehmen. Die Zahlen zeigten, dass nur ein kleiner Teil mit Kontrollen rechnen müsse. Dabei spreche die Bilanz der vorgenommenen Kontrollen für sich. Laut IG BAU wurden nicht gezahlte Steuern und Sozialabgaben in Höhe von 1,4 Millionen Euro aufgedeckt.