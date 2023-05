IG BAU fordert mehr Kontrollen am Arbeitsplatz

Nach aktuellem Stand prüfen in ganz NRW nur 345 Aufsichtsleute den Arbeitsschutz in Betrieben. Rein rechnerisch sei damit ein Kontrolleur für mehr als 28.000 Beschäftigte zuständig. Die Schwarzen Schafe unter den Arbeitgebern, die es mit den Themen Sicherheit und Gesundheitsschutz nicht so ernst nehmen, könnten so nicht entdeckt werden. Die IG BAU fordert in diesem Zusammenhang, dass eine staatliche Stelle komplett das Thema Arbeit übernimmt, von Schwarzarbeit über Sozialvorschriften bis hin zu Sicherheit. Solche Arbeitskontrollen aus einer Hand hätten sich u.a. schon in Frankreich und Spanien bewährt.