IG BAU fordert 500 Euro mehr für alle Bauarbeiter

Davon sollen vor allem die unteren Lohngruppen profitieren. Die Inflation hat in den letzten zwei Jahren richtige Löcher in die Lohntüten gefressen, heißt es. Darauf müssten die Arbeitgeber jetzt reagieren. Die Gewerkschaft sagt, dass die Bauwirtschaft so auch ihre Arbeiter halten kann. Ohne ein dickes Plus in der Brieftasche könnten ihnen die Leute auch weglaufen. Beginn der Tarifverhandlungen ist am 22. Februar.