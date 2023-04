IG BAU erinnert an Sicherheit am Arbeitsplatz

Um Punkt 12 Uhr sollen Beschäftigte eine Gedenkminute einlegen. Von der Gewerkschaft heißt es, die Routine im Job darf nicht blind machen. Jeder müsse wissen, wo die Gefahren am Arbeitsplatz lauern und wie man sich schützen kann. In diesem Jahr geht es um das Thema "Unsichtbare Gefahren", z.B. gesundheitsgefährdenden Staub bei Sanierung oder Abriss von Gebäuden. Auch heute würde dabei noch giftiges Asbest freigesetzt, das verstärkt in den 1960er- und 70er-Jahren verbaut wurde. Arbeits- und Gesundheitsschutz ist das oberste Gebot für alle, heißt es von der IG BAU.