IG BAU befürchtet mehr Lohndumping auf Baustellen

In der erste Hälfte des letzten Jahres hat der Zoll laut Mitteilung in der Region (nicht nur Mülheim) 272 Verstöße aufgedeckt. Im Jahr davor waren es 212. Dabei ging es vor allem um Sozialbetrug und Verstöße gegen den Mindestlohn. Die Gewerkschaft befürchtet, dass unseriöse Firmen in diesem Jahr noch stärker versuchen könnten, ihre Kosten durch Lohndumping zu senken. Inflation, hohe Bauzinsen und steigende Kosten für Material und Energie führten zu einem wachsenden Druck auf dem Bau. Der Staat müsse mehr denn je für "saubere" Baustellen sorgen. Auffällig gewordene Firmen müssten zudem von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen werden, fordert die IG BAU.