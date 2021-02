Hundeköder sind vermutlich nur Efeu-Beeren

Zwar sind Efeu-Beeren auch giftig, aber in der Regel fressen Hunde sie nicht und vor allem nicht in großen Mengen. Die Stadt will aber nicht ausschließen, dass es die letzten Wochen in dem Bereich giftige Hundeköder gegeben hat. Nur Hinweise darauf hat sie nicht gefunden. Mindestens zwei Anwohner hatten angegeben, dass ihre Hunde Ende Januar nach einer Gassirunde gestorben waren. Der betroffene Bereich in der Papenbusch-Siedlung bleibt weiter mit Flatterband abgesperrt, bis die Untersuchungen komplett abgeschlossen sind. Das soll voraussichtlich morgen der Fall sein.

