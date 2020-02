Humana kommt nach Mülheim

In der Mülheimer Innenstadt gibt es bald einen Leerstand weniger. Die Second-Hand-Kette "Humana" zieht in ein Ladenlokal in der Schloßstraße. Dort werden ab dem 21. Februar aufbereitete Kleidung verkauft und auch Altkleiderspenden angenommen.

