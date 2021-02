Hubschrauber und Polizeihunde in Winkhausen

Die Mülheimer Polizei hatte heute morgen in Winkhausen einen größeren Einsatz. In der ehemaligen Kneipe "Winkhaus" am Eppinghofer Bruch wurde eine Marihuana-Plantage mit etwa 3000 Pflanzen entdeckt. Dazu erwischten die Beamten auch noch zwei "Erntehelfer" auf frischer Tat beim Verladen von Säcken voller Pflanzen in einen Kleintransporter.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services