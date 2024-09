Hospiz Mülheim freut sich über 12.000 Euro

Das Geld stammt aus der Auflösung des Vereins. Die Gladbecker haben seit 1996 Hilfsgüter für Menschen in Weißrussland gesammelt und über 60 Transporte nach Belarus organisiert. Nach 25 Jahren konnte der Verein nicht mehr genügend Mitglieder gewinnen bzw. halten und beschloss das Aus. Die Gründer hatten schon in der Satzung festgehalten, dass in so einem Fall übrig gebliebenes Geld ans Hospiz geht. Die Mülheimer Einrichtung muss fünf Prozent ihrer Kosten über Spenden finanzieren. Den Rest übernehmen die Krankenkassen.