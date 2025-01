Höherer Mindestlohn für Gebäudereiniger

Bei uns in Mülheim müssen 57 Betriebe den neuen Mindestlohn in der Branche zahlen. In einem Jahr klettert der Lohn noch einmal, auf dann 15 Euro pro Stunde. Für die Gewerkschaft ist das Lohn-Plus ein großer Erfolg. Innerhalb von zwei Jahren habe man eine Steigerung von 11 Prozent rausgeholt. Nach Angaben der IG BAU sind bei uns in Mülheim 1.150 Menschen in der Gebäudereiniger-Branche beschäftigt, darunter auch Glas- und Fassadenreiniger. Auch für sie steige der Lohn, und zwar auf mindestens 17,65 Euro. Azubis steigen jetzt mit 1.000 Euro im Monat ein. Im zweiten Ausbildungsjahr gibt es laut IG BAU 1.150 Euro und im dritten 1.300 Euro.