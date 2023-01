Hochwasserlage MIT UPDATE VOM 18.01.

Update 18.01.:

Die Stadt hat angekündigt im Laufe des Tages weitere Sperren zurückzunehmen und Wege freizugeben. Unterhalb der Mendener Brücke ist noch ein Weg überflutet. Dieser bleibt weiterhin gesperrt.





Die Hochwasserlage an der Ruhr hat sich etwas beruhigt. Trotzdem könne von vollständiger Entwarnung noch keine Rede sein, heißt es aus dem Rathaus. Kritische Bereiche am Ruhr-Ufer in den Stadtteilen Menden und Saarn werden regelmäßig überwacht. Zudem hat die Feuerwehr in der Nachbarstadt Sandsäcke vorbereitet, von denen bisher aber keine ausgelegt werden mussten, sagt ein Stadtsprecher.

© Svenja Hanusch/ FUNKE Foto Services