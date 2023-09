Historische Gebäude öffnen ihre Türen

Am Tag des Offenen Denkmals läuft in Mülheim wieder ein kleiner Handwerkermarkt. Organisiert vom Freundes- und Förderkreis Heimatmuseum Tersteegenhaus werden sich am Petrikirchplatz – rund um die Petrikirche - von 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr auf dem „Tersteegenmarkt“ zahlreiche traditionelle Gewerke präsentieren.





Hier geht es zu allen Veranstaltungen. https://www.tag-des-offenen-denkmals.de/denkmalkarte





Der Tag des offenen Denkmals wird seit 30 Jahren bundesweit durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz koordiniert. Der Aktionstag findet jährlich am zweiten Sonntag im September statt. Regelmäßig kommen mehrerer Millionen Besucher. Am Tag des offenen Denkmals sind häufig auch Gebäude geöffnet, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind