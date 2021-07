Hilfsflug nach Angola

Nach erfolgreicher Behandlung durch Ärzte in Deutschland sind die Kinder gestern morgen auf dem Flughafen Luanda gelandet und dort von ihren Familien empfangen worden. Die Freude über den Rückflug war besonders groß, weil seit Beginn der Pandemie solche Hilfsflüge keine Selbstverständlichkeit sind, so das Friedensdorf. Heute werden im Rahmen des Hilfsfluges über 30 neue Kinder am Düsseldorfer Flughafen landen, um ihnen in Deutschland dringend benötigte medizinische Hilfe zu ermöglichen.