Friedensdorf holt Kinder aus Afghanistan

Jetzt durfte das Friedensdorf sie nach Deutschland holen, damit sie hier eine medizinische Behandlung bekommen, die in ihrer Heimat nicht möglich ist. Beim Hinflug gestern hatte das Friedensdorf eine kleine Gruppe Kinder an Bord, die ihre Behandlung in Deutschland schon hinter sich haben und jetzt zu ihren Familien zurückkehren konnten.