In der Altenpflege wird morgen gestreikt

Im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst stehen morgen (14.3.) in Mülheim die nächsten Warnstreiks an. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte in der Mülheimer Altenpflege und im Gesundheitswesen auf, die Arbeit ruhen zu lassen. Betroffen sein werden demnach Krankenhäuser, Psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste.

© Michael Dahlke/FUNKE Foto Services