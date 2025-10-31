Navigation

Hilfe für Azubis bei Problemen

Veröffentlicht: Freitag, 31.10.2025 06:10

Wenn es am Ausbildungsplatz nicht rund läuft, können Azubis rund um die Uhr professionelle Hilfe bekommen. Darauf weist die Mülheimer Gewerkschaft IG BAU hin. Die knapp 3000 Auszubildenden in Mülheim können sich bei Problemen an die 24/7-Online-Sprechstunde "Dr. Azubi" vom Deutschen Gewerkschaftsbund wenden, sagt ein Sprecher.

© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services

Viele Jugendliche haben erst vor wenigen Wochen ihre Ausbildung angefangen. Oft zeigen sich jetzt vorhandene Probleme in den Ausbildungsbetrieben, wie zum Beispiel unbezahlte Überstunden, Urlaubssperren und ausbildungsferne Tätigkeiten, die Azubis erledigen müssen. 

 

Weitere Meldungen

Arbeitsagentur: Eine Woche zur Chancengleichheit

Lokalnachrichten Bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern in NRW startet heute (6.10.) die Woche der Chancengleichheit. Auch die Mülheimer Arbeitsagentur beteiligt sich.

IHK: Ehrung der Jahrgangsbesten

Lokalnachrichten Die Industrie- und Handelskammer ehrt zur Stunde (29.9.) über 100 Azubis für besondere Leistungen. Die IHK hat sich für das Event bei Top Golf in Oberhausen eingemietet.

Azubis: Viele kommen aus Nachbarstädten zu uns

Lokalnachrichten Nicht einmal die Hälfte der Mülheimer Azubis wohnt in unserer Stadt. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Landes.

skyline