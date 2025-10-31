Hilfe für Azubis bei Problemen

Wenn es am Ausbildungsplatz nicht rund läuft, können Azubis rund um die Uhr professionelle Hilfe bekommen. Darauf weist die Mülheimer Gewerkschaft IG BAU hin. Die knapp 3000 Auszubildenden in Mülheim können sich bei Problemen an die 24/7-Online-Sprechstunde "Dr. Azubi" vom Deutschen Gewerkschaftsbund wenden, sagt ein Sprecher.

© Kerstin Kokoska/FUNKE Foto Services