Hilfe für Azubis bei Problemen
Veröffentlicht: Freitag, 31.10.2025 06:10
Wenn es am Ausbildungsplatz nicht rund läuft, können Azubis rund um die Uhr professionelle Hilfe bekommen. Darauf weist die Mülheimer Gewerkschaft IG BAU hin. Die knapp 3000 Auszubildenden in Mülheim können sich bei Problemen an die 24/7-Online-Sprechstunde "Dr. Azubi" vom Deutschen Gewerkschaftsbund wenden, sagt ein Sprecher.
Viele Jugendliche haben erst vor wenigen Wochen ihre Ausbildung angefangen. Oft zeigen sich jetzt vorhandene Probleme in den Ausbildungsbetrieben, wie zum Beispiel unbezahlte Überstunden, Urlaubssperren und ausbildungsferne Tätigkeiten, die Azubis erledigen müssen.