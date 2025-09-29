IHK: Ehrung der Jahrgangsbesten
Veröffentlicht: Montag, 29.09.2025 16:00
Die Industrie- und Handelskammer ehrt zur Stunde (29.9.) über 100 Azubis für besondere Leistungen. Die IHK hat sich für das Event bei Top Golf in Oberhausen eingemietet.
Im Rahmen der Feier werden auch die drei Jahrgangsbesten aus Mülheim, Essen und Oberhausen geehrt:
- Essen: Maria Reiss, Industriekauffrau bei der thyssenkrupp AG
- Mülheim: Jana Brylak, Chemielaborantin beim Max-Plack-Institut für Chemische Energiekonversion
- Oberhausen: Letizia Tekaat, Kauffrau im Einzelhandel bei F.W. Ziesak GmbH & Co. KG
Unsere Besten stehen für Motivation, Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft, heißt es. Geehrt werden auch Ausbildungsbetriebe, Berufskollegs und ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer.