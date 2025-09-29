IHK: Ehrung der Jahrgangsbesten

Im Rahmen der Feier werden auch die drei Jahrgangsbesten aus Mülheim, Essen und Oberhausen geehrt:





Essen: Maria Reiss, Industriekauffrau bei der thyssenkrupp AG

Mülheim: Jana Brylak, Chemielaborantin beim Max-Plack-Institut für Chemische Energiekonversion

Oberhausen: Letizia Tekaat, Kauffrau im Einzelhandel bei F.W. Ziesak GmbH & Co. KG





Unsere Besten stehen für Motivation, Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft, heißt es. Geehrt werden auch Ausbildungsbetriebe, Berufskollegs und ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer.