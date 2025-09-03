Navigation

IHK: Baustellenmanagement muss besser werden

Mittwoch, 03.09.2025 10:14

Die IHK Essen, Mülheim, Oberhausen befürchtet einen neuen Stresstest für die Region. Grund sind die anstehenden Bauarbeiten bei der Bahn.

© Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Die Strecke zwischen Essen und Dortmund soll ab Freitag (5.9.) bis Ende Oktober dicht gemacht werden. Die wichtigen Linien RE6 und RE11 werden in dieser Zeit gekappt. Stattdessen schickt die Bahn wieder Ersatzbusse auf die Straße. Für viele Pendler bedeute das erhebliche Probleme und längere Arbeitswege. Alternativ aufs Auto zu setzen sei ebenfalls schwierig. Auch hier sorgten zahlreiche Baustellen für lange Staus. Letztendlich treffe das auch die Unternehmen in der Region. Grundsätzlich begrüßt die Industrie- und Handelskammer, dass die Infrastruktur auf Vordermann gebracht wird, fordert aber schnellere Planung und ein besseres Baustellenmanagement.

