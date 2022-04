Hilfe bei der Berufswahl

Heute ist Girls´Day und Boys´Day. Schülerinnen und Schüler können in Betriebe gehen, sich dort umschauen und sich ausprobieren. So sollen unter anderem mehr Frauen in Berufen anzutreffen sein, die bisher von Männern dominiert werden und umgekehrt. Darunter das Handwerk, Technische Berufe oder Naturwissenschaften. Umgekehrt sollen Jungs für eher "frauentypische" Berufe begeistert werden.

