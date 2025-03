Heute in Dümpten Blut spenden

Die Blutspende heute ist von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Schule am Hexbachtal an der Borbecker Straße 86-92. Das DRK bittet um vorherige Anmeldung über deren Internetseite. Es sind noch viele Termine für heute frei. Als Dankeschön gibt es für jeden Spender ein Getränke-Untersetzer-Set im DRK-Stil mit Rezept für alkoholfreie Drinks. Blut spenden darf jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt. Eine einzige Spende kann bis zu drei Menschen helfen, da sie in drei Präparate aufgeteilt werden kann. Pro Tag werden in Deutschland 15.000 Blutspenden zur Behandlung von Kranken in den Kliniken benötigt.