Herbstferien: Neue Straßenbahngleise in Dümpten

Die Straßenbahn in Richtung Oberdümpten endet an der Haltestelle Auf dem Bruch. Von dort bis Oberdümpten fahren Ersatzbusse. Diese fahren die Ersatzhaltestellen an. Die Haltestelle Talstraße entfällt. Die Ruhrbahn erneuert in den Herbstferien rund 60 Meter Doppelgleis. Ab dem 28. Oktober soll die 102 wieder wie gewohnt fahren.