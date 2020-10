Heiligabend in der Köpi-Arena?

Oberhausens Katholiken planen Heiligabend eine Christmette in der Köpi-Arena. Wenn die Idee gut ankommt, könnten am 24. Dezember bis zu 2.000 Gläubige in der Veranstaltungshalle in der Neuen Mitte zusammenkommen. Sogar Chormusik wäre in der großen Arena möglich.

© Frank Oppitz / FUNKE Foto Services