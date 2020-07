Haushalt ohne Corona-Verluste genehmigt

Das Geld kann jetzt wie geplant ausgegeben werden. In dem Haushalt sind die Corona-Auswirkungen allerdings ausgeblendet. Das haben Bund und Länder so beschlossen. Kämmerer Frank Mendack rechnet mit einem Verlust von rund 70 Millionen Euro in diesem Jahr. Das Konjunkturpaket werde das wohl auch nicht ausgleichen können, sagt er. Nach wie vor nicht gelöst sei das Problem der milliardenschweren Altschulden. Er fordert vom Land, dass es sich daran beteiligt. Andernfalls könnte Mülheim erneut in eine Verschuldungsspirale geraten.