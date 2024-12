Hauptfeuerwache geht in Besitz der Stadt über

Der Rat hatte im Oktober beschlossen, die Feuer- und Rettungswache für 72,85 Millionen Euro zu kaufen und damit ein unrühmliches Kapitel der jüngeren Mülheimer Geschichte abzuschließen. Anfang der 2000er Jahre hatte die Stadt in einem bis heute höchstumstrittenen Deal das Gelände in Broich an private Investoren verkauft. Diese errichteten die Feuerwache. Die Stadt zahlte im Gegenzug - aus heutiger Sicht - völlig überzogene Mietpreise. Bislang sollen rund 60 Millionen Euro geflossen sein. Laut Stadtkämmerer Frank Mendack wären in den nächsten 30 Jahren noch einmal 180 Millionen Euro Miete fällig geworden. Für die Stadt Mülheim soll sich der Kauf mittelfristig auszahlen. Statt Miete zu zahlen, müssen jetzt Kreditzinsen getilgt werden. Bis zum Jahr 2055 sollen so mindestens 16 Millionen Euro eingespart werden.