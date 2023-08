Hallenbad Süd macht wieder auf

Außerdem haben die Arbeiter die Energieeffizienz optimiert und die Sprungturmabsicherung erneuert. Das Hallenbad Süd öffnet ab sofort wieder zu diesen Zeiten für die Öffentlichkeit:





Montags, 06.00 Uhr bis 10:00 Uhr

Mittwochs, 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Freitags, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Samstags, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr

Sonntags, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr





Ursprünglich sollte das Bad schon am 17. August wieder öffnen. Die Arbeiten haben aber etwas länger gedauert. Zuletzt standen noch Grundreinigung und Wiederbefüllung der Becken an. In der Zwischenzeit hatte das Hallenbad Nord für die Öffentlichkeit geöffnet. Jetzt findet dort wieder ausschließlich Schul- und Vereinsschwimmen statt.