Hafenweihnacht und Adventsmarkt

Bei uns starten heute (26.11.) der Adventsmarkt in der Altstadt und die Mülheimer Hafenweihnacht. Der Weihnachtsmarkt im Hafen läuft nur an diesem und am nächsten Wochenende (26.-28.11. und 3.-5.12.) und zwar immer freitags bis sonntags. Die Öffnungszeiten sind freitags und samstags von 16 bis 21 Uhr und sonntags von 13 bis 20 Uhr.

© Bastian Haumann/FUNKE Foto Services