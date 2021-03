Gymnasien nach wie vor beliebt

Besonders viele möchten auf die Gymnasien in Broich und Heißen. In den Zahlen sind auch zum Teil die Schüler enthalten, die im Vorfeld an Gesamtschulen angemeldet, dort aber nicht aufgenommen werden konnten. Schulleitungen und -aufsicht werden jetzt Gespräche führen, wie die Schüler verteilt werden, die nicht an ihrer Wunschschule lernen können, weil es dort mehr Anmeldungen als Plätze gibt.