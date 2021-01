Gute Stickstoffdioxid-Werte in Selbeck

In Höhe der Hausnummer 387 hängt aktuell noch eine kleine Dose an einem Laternenmast. Drinnen sind kleine Röhrchen, mit denen Schadstoffe aus der Luft gefiltert werden - in diesem Fall Stickstoffdioxid. Wann genau die Messstelle abgebaut wird, steht im Moment noch nicht fest. Aktuell gibt es in ganz NRW 143 Messstationen. Damit überwacht das Land, dass die rechtlichen Vorgaben zur Luftqualität eingehalten werden.