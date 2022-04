Günstige Stellplätze in Dortmund und Essen

Die Autoren haben die Preise aus dem vergangenen Jahr in 14 deutschen Großstädten untersucht. Günstiger als im Ruhrgebiet ist es für Autofahrer demnach nur noch in Bremen. In Dortmund und Essen lagen die Mietpreise für einen Stellplatz bei 34 bis 86 Euro. Zum Vergleich: In Köln werden Kosten von bis zu 175 Euro aufgerufen. Die teuerste Stadt für Autofahrer, die für ihren Wagen einen eigenen Abstellplatz mieten möchten, ist demnach Stuttgart. Dort werden monatlich bis zu 194 Euro fällig. Datenbasis für den Vergleich waren Immowelt-Inserate aus dem vergangenen Jahr.