Grundschulen: Anmeldezahlen sinken leicht

Das sind zwar 42 weniger als für dieses Schuljahr. Laut Stadt liegen die Zahlen aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Damit kann an jeder Grundschule mindestens eine Eingangsklasse gebildet werden, heißt es. Die Stadt sagt, dass jetzt konkrete Gespräche geführt werden, wie genau die Klassen zusammengesetzt werden. Eltern, die ihre Kinder noch nicht angemeldet haben, sollen sich zügig um einen Termin an einer Grundschule kümmern.