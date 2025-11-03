Navigation

Grundschulen: Anmeldezahlen sinken leicht

Veröffentlicht: Montag, 03.11.2025 14:00

Mülheimer Eltern haben bislang 1.572 Kinder an den Mülheimer Grundschulen angemeldet. Die Mädchen und Jungen werden nach den nächsten Sommerferien eingeschult.

Das sind zwar 42 weniger als für dieses Schuljahr. Laut Stadt liegen die Zahlen aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Damit kann an jeder Grundschule mindestens eine Eingangsklasse gebildet werden, heißt es. Die Stadt sagt, dass jetzt konkrete Gespräche geführt werden, wie genau die Klassen zusammengesetzt werden. Eltern, die ihre Kinder noch nicht angemeldet haben, sollen sich zügig um einen Termin an einer Grundschule kümmern.

