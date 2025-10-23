Navigation

Land: 93 Millionen Euro für Mülheim

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 14:00

Mülheim kann in den nächsten Jahren mit weiteren Zuschüssen vom Land rechnen. Aus dem neuen Investitionsprogramm sollen zwölf Jahre lang insgesamt 93 Millionen Euro ausgezahlt werden.

© stockpics - stock.adobe.com

Ein Großteil der Summe stammt aus dem Sondervermögen, das der Bund aufgelegt hat. Ausgegeben werden soll das Geld unter anderem für die Bereiche Bildung und Betreuung, also für Kitas, Schulen und den Ganztag. Außerdem soll das Geld für die energetische Sanierung von Gebäuden sowie für Bau und Sanierung von Straßen, Brücken, Radwegen oder den öffentlichen Nahverkehr verwendet werden. Auch Hilfsorganisationen oder Sportvereine können profitieren, heißt es vom Land. Die NRW-Regierung sagt, dass sie das größte Infrastruktur- und Investitionsprogramm in der Geschichte des Landes auf den Weg gebracht habe.

