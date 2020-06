Grundschule Heinrichstraße: Erste Klasse muss in Quarantäne

An der Grundschule Heinrichstraße in Mülheim gibt es einen Corona-Fall. Ein Schüler aus der ersten Klasse hat sich mit dem Virus angesteckt, sagt die Stadt. Deshalb müssen 24 Schüler und drei Lehrer in Quarantäne.

