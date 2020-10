Grundschulanmeldungen: 2021 mehr i-Dötzchen

Die Grundschulanmeldungen liefen in diesem Jahr wegen Corona nur mit vorher ausgemachten Terminen. Dafür hatte die Stadt die Anmeldephase extra von zwei auf fünf Tage ausgedehnt.Das Schulamt rechnet nach den Herbstferien noch mit einigen Nachzüglern, die verspätet angemeldet werden. Fest steht aber schon: Es gibt genug Erstklässler, so dass jeder Schulstandort nächstes Jahr im August eine Eingangsklasse bilden kann. Die genaue Aufteilung der Klassen wird in den nächsten Wochen mit den Schulleitungen und der Unteren Schulaufsicht besprochen. Die Ergebnisse sollen dann in der Sitzung des Bildungsausschusses im Dezember vorgestellt werden.