Grünschnitt an Lärmschutzwänden

An den Lärmschutzwänden in der Emmericher und der Eltener Straße in Speldorf werden aktuell Bäume, Büsche und Sträucher zurückgeschnitten. Das ist nötig, weil bei einer Untersuchung im Dezember Mängel an den Lärmschutzelementen entdeckt worden waren, sagt die Stadt.

© TIMDAVIDCOLLECTION - stock.adobe.com