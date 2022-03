Großreinemachen im Wasserquartier

In Mülheim Styrum wird in diesen Tagen Klarschiff gemacht. Morgen läuft im Ruhrpark eine große Müllsammelaktion. Am Weltwassertag, vergangenen Mittwoch, hatte es rund um den Aquarius in Styrum bereits so eine Aktion gegeben. Laut RWW hatten sind rund 140 Kinder der Brüder-Grimm-Schule beteiligt und achtlos weggeworfenen Müll und Unrat aus dem Schlosspark und seinem Umfeld eingesammelt.

