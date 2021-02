Großraumtaxis auf Abruf

Für die "Bussis" gibt es 3.400 virtuelle Haltepunkte. Sie können bis zu sechs Fahrgäste einsammeln. Dabei werden Fahrten in die gleiche Richtung möglichst kombiniert. Die Kosten für eine Fahrt liegen im Bereich zwischen dem Ruhrbahn-Tarif und einem Taxi für die gewählte Strecke. Erst mal werden sie nur von den Ruhrbahn-Mitarbeitern getestet. Wenn alles glatt läuft, kann sie ab Anfang März jeder nutzen. In Oberhausen gibt es so ein Angebot schon seit Juni letzten Jahres. Die Stoag baut das Angebot für die "Revierflitzer" gerade aus, weil es so gut ankommt.

Hier gibt es noch mal alle Infos zu "Bussi" in Essen und den "Revierflitzern" in Oberhausen.