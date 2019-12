Großer Fahrplanwechsel am Sonntag

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr stellt am Sonntag seinen Fahrplan um. Das betrifft uns auch in Mülheim. Die größten Änderungen wird es bei den S-Bahnen geben. Für die S1 wurde der 20 Minuten-Takt gestrichen. Die Bahnen fahren ab Sonntag zwischen Essen und Duisburg nur noch alle 30 Minuten. Sie halten in Mülheim am Hauptbahnhof, am Bahnhof West und in Styrum.

