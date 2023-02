Großeinsatz wegen Lärms in Essener City

Als die Polizei eintraf, wollten die Gäste die Musik nicht leiser machen, beleidigten die Beamten und versuchten sie zu hindern, in die Wohnung zu kommen. Die Polizei schildert in einer Mitteilung, dass es anschließend einen großen Tumult gab. Erst nachdem Kräfte zur Unterstützung eintrafen, habe man Partygäste in einzelne Räume bringen und die Feier auflösen können. Gegen eine 31-Jährige und einen 24-Jährigen werde jetzt wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.