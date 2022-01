Großeinsatz im Kampf gegen Drogenkriminelle - MIT UPDATE

Bei einer großen Drogenrazzia hat die Polizei auch bei uns in Mülheim ein Objekt durchsucht. In den frühen Morgenstunden stürmten Spezialeinheiten insgesamt 20 Wohnungen und Geschäftsräume, 17 davon in Essen.

© Polizei Essen / Mülheim