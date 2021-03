Große Nachfrage nach "Bewegungsrallye"

Die Rallye kann zu Fuß, mit Laufrad oder Fahrrad gemacht werden. Unterwegs gibt es mehrere Bewegungsaufgaben zu lösen und Verschiedenes zu entdecken, heißt es. Wer alle Aufgaben meistert, bekommt im Ziel ein kleines Geschenk. Zur Auswahl stehen Spaziergänge über drei oder fünf Kilometer und Radtouren über drei, fünf oder zehn Kilometer. Startpunkt ist der Parkplatz am Ganghoferweg – gleich zu Beginn wenn man vom Uhlenhorstweg einbiegt. Wegen der Corona-Regeln gehen die angemeldeten Familien in Abständen von zehn Minuten auf die jeweiligen Strecken. Die Bewegungsrallye ist kostenlos. Hier auf dem Freizeitportal der Stadt Mülheim gibt es noch mal alle Infos und in Kürze auch den Termin für die zweite Bewegungsrallye. Dann ist auch eine Anmeldung möglich.