Große Aufräumaktion an der Ruhr

Bei uns in Mülheim will das Centrum für Bürgerschaftliches Engagement die Aktion koordinieren. Aber auch Umweltschutzgruppen, Unternehmen, Vereine und Privatleute sollen gerne mithelfen. Am 12.September von 10 bis 13 Uhr soll dann zwischen Duisburg und Winterberg entlang der Ruhr aufgeräumt werden. Beim RhineCleanUp im vergangenen Jahr hatten mehr als 20.000 Freiwillige rund 170 Tonnen Müll gesammelt.