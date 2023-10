Müllsammelaktion in Eppinghofen erfolgreich

Dafür hatten sich das Stadtteilmanagement, der Bürgerverein, die Grundschule am Dichterviertel, der Verein Gonca Aktive Jugend und Familien, die "Grüne Charlotte" und zahlreiche Anwohner zusammengetan. Aufgeräumt wurden die Umgebung der Grundschule am Dichterviertel, der Spiel- und Bolzplatz an der Charlottenstraße und die Parallelstraße. Gefunden haben die Freiwilligen u.a. Kleidungsstücke, Lampen, Rollos, alte Möbel, Flaschen, Plastikmüll, Matratzen, Holz, Kondome, Bier- und Schnapsflaschen und auch Spritzen. Auch der Spielplatz selbst war verschmutzt, obwohl er erst einen Tag zuvor von der Mülheimer Entsorgungsgesellschaft gereinigt worden war, heißt es. Auch im nächsten Jahr soll die Aktion in Eppinghofen wieder laufen.