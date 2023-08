Größtes Volksfest in NRW beginnt

Ab 18 Uhr steht eine 90er-Jahre Party auf dem Programm. Offiziell beginnt die Kirmes allerdings erst Morgen mit dem Fassanstich. Für den späten Abend ist ein großes Feuerwerk geplant. 500 Schausteller sind in diesem Jahr dabei, darunter viele Großfahrgeschäfte und Angebote für Kinder. Für ihre Eltern ist besonders der nächste Mittwoch interessant. Dann läuft der traditionelle Familientag mit reduzierten Preisen. Letzter Tag der Kirmes ist der 13. August. Auch dann ist zum Abschluss noch ein Feuerwerk geplant. Die Cranger Kirmes gilt als das größte Volksfest in NRW. In diesem Jahr werden über vier Millionen Besucher erwartet.