"Grand Eventhalle" ist insolvent

In der Halle laufen zum Beispiel Abibälle, Firmenveranstaltungen oder große Hochzeitsfeiern. Bekannt geworden ist sie vor zwei Jahren durch eine Clan-Hochzeit. Es gab deswegen vor Ort einen Großeinsatz der Polizei, die zahlreiche Gäste bei der Anreise kontrolliert hatte. Warum die Halle in die Insolvenz geraten ist, hat der Geschäftsführer der Zeitung nicht gesagt. Die Veranstaltungen in der "Grand Eventhalle" sollen aber erst mal weitergehen. Heute Abend ist unter Corona-Bedingungen ein Polterabend mit rund 100 Gästen geplant. Laut Ordnungsamt lässt die aktuelle Corona-Schutzverordnung das zu.