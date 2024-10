Sanierung Brücke Bergstraße behindert Verkehr auf Weseler Straße

Die Sanierung ist in drei Bauphasen aufgeteilt. In diesen Phasen werden je nach Baufortschritt einzelne Fahrstreifen der Weseler Straße gesperrt. Zwar ist die Weseler Straße weiter befahrbar, denn die Autos werden an der Baustelle vorbeigeführt. Aber es ist enger als gewöhnlich auf dieser vielbefahrenen Mülheimer Straße, weshalb es vermehrt zu Staus kommen kann. Für Fußgänger und Radfahrende sind Umleitungen ausgeschildert. Die Spannbetonbrücke Bergstraße steht seit 1970 bei uns in Mülheim, sie ist 32 Meter lang und ihre Sanierung wird voraussichtlich sechs Wochen dauern.