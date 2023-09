"Go" für Weiterbetrieb des Flughafens Essen/Mülheim

Der Rat hat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass der Ausgleich der Verluste der Flughafengesellschaft in Höhe von 50 Prozent übernommen wird. Zuvor hatten die Verwaltungen beider Städte zwei sogenannte Zukunftsvarianten für das Flughafenareal geprüft. Das wäre einmal die Aufgabe des Flugbetriebs gewesen. Stattdessen hätte dort ausschließlich Gewerbe angesiedelt werden sollen. Die zweite Variante sieht ebenfalls mehr Gewerbe vor. Der Flugbetrieb soll dabei aber weiter gehen. Ein Arbeitskreis wird jetzt noch offene Fragen klären, heißt es. In einem vorherigen Beschluss hatte der Essener Rat zuletzt formal die Zahlungen an die Flughafengesellschaft auf dieses Jahr begrenzt– in Erwartung, dass der Verkehrslandeplatzes bis spätestens 2024 stillgelegt wird.