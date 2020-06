Gleich drei Schlägereien hintereinander

Zuerst am Hauptbahnhof und danach auf der Eppinghofer Straße. Dort kamen die Beamten dazu, schickten Leute weg und konnten so für Ruhe sorgen. Die Streithähne trafen sich dann aber noch mal am Hauptbahnhof und prügelten sich dort weiter. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken, um die rund 60 Menschen verschiedenster Nationalitäten auseinander zu bringen. Sie erwarten jetzt Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei. Die Schlägereien endeten mit einigen Leichtverletzten.